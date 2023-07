Fantacalcio 2023-2024 | regolamento e come funzionano bonus | malus | voti in pagella

(Di domenica 23 luglio 2023) Cari amici del, manca sempre meno tempo e la stagionesarà pronta a scattare. Il momento dell’asta iniziale è,sempre, il più atteso e il più importante. Non sbagliare i colpi giusti potrebbe fare la differenza, con i destini di una intera stagione che potrebbero passare già dal primo momento, quello della costruzione della rosa. Solitamente la struttura della rosa prevede 3 portieri, 8-9 difensori, 8-9 centrocampisti e 6-7 attaccanti. Sui portieri è possibile decidere se acquistarliblocco squadra, andando quindi ad evitare i rischi di trovarsi i portieri tutti impegnati in partite complicate, senza dimenticare panchine o infortuni. Negli altri reparti si va a piacimento. Chi sceglie i titolari e ci spende parecchio e lascia la panchina a 1, oppure un giusto mix con 6-7 ...

, il primo listone: quali sono i ruoli di Kvaratskhelia e ZaccagniIl primo listone a fare capolino in questa estate rovente è quello della Gazzetta dello Sport, che anche quest'anno ...... dopo le imprescindibili cronache delle amichevoli estive, dopo la Formula 1, il Tour de France, persino dopo la 500 rubata a Christian De Sica, il Gazzaquiz, i consigli del, la notizia ...Con la pubblicazione ufficiale del listone, ha preso il via il Fantacampionato- 24 della Gazzetta. Guarda il video promo degli Autogol con tutte le ...

Fantacalcio, i ruoli dei nuovi acquisti nel listone 2023/2024 Pazzi di fanta

Ante Rebic è fuori dal progetto tecnico del Milan e per lui lo scenario di una cessione si fa sempre più concreto. Segnala MilanNews che i sono contatti costanti tra i rossoneri e il Besiktas per la ...Ola Aina lascia definitivamente la Serie A e il fantacalcio. L’esterno era andato a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno col Torino lasciando i granata. Oggi l’ufficialità del suo passaggio in ...