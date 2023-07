Fanno il bagno vestite per motivi religiosi | rischiano di affogare

(Di domenica 23 luglio 2023) Le giovani si sono tuffate nelle acque del fiume completamente: una delle due è in prognosi riservata all'ospedale delle Molinette di Torino

Fanno il bagno vestiti e rischiano di annegare nel Po: diciannovenne gravissima alle Molinette La Repubblica

Le giovani si sono tuffate nelle acque del fiume completamente vestite: una delle due è in prognosi riservata all'ospedale delle Molinette di Torino ...Il sindaco di Monfalcone, finito nel mirino del Pd dopo aver invitato la comunità musulmana al rispetto del decoro e della pulizia in spiaggia, non ha risparmiato una "stoccata" alla sinistra. "C'è ch ...