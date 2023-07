F1 | Verstappen ' Partenza ottima e gomme gestite bene'

(Di domenica 23 luglio 2023) Il campione della Red Bull continua il dominio vincendo in Ungheria BUDAPEST (UNGHERIA) - "Nonostante la seconda posizione sono riuscito a sorpassare Hamilton con un'". Queste le parole ...

'Ho fatto un ottima- ha esordito- , prendendo l'interno e conquistando la posizione su Hamilton alla prima curva. Questo weekend è stato un po' una sofferenza, ma in gara ...Terza l'altra Red Bull di Sergio Perez che ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton che era riuscito nel colpo del campione con la pole ma si è fatto beffare indae dalla due ...La gara Laè da brividi, e su questo tracciato non poteva che essere così:brucia Hamilton, che viene superato anche dalle due McLaren, e Sainz compie un piccolo capolavoro ...

F1, analisi griglia di partenza GP Ungheria: prima fila Hamilton-Verstappen: i precedenti Sky Sport

