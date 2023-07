F1 | Vasseur ' Troppi errori e c' è molto da migliorare'

(Di domenica 23 luglio 2023) Il team principal della Ferrari non nasconde la delusione BUDAPEST (UNGHERIA) - "Abbiamo commesso, dovremmo cercare di minimizzarli già in Belgio". Queste le parole di Frederic, ...

Il team principal della Ferrari non nasconde la delusione BUDAPEST (UNGHERIA) - "Abbiamo commessoerrori, dovremmo cercare di minimizzarli già in Belgio". Queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari in seguito al settimo e ottavo posto ottenuto da Charles Leclerc e ...Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic, dopo la deludente prestazione di ... Abbiamo commesso tanti errori,, partendo dalle qualifiche di ieri, i pit stop, la penalità, non ......dovesse decidere in questo momento su chi puntare come prima guida in Ferrari dal 2025 e dunque con quale pilota rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 la scelta ricadrebbe senza...

F1, Frederic Vasseur: "Il passo era migliore delle aspettative, ma abbiamo commesso troppi errori" OA Sport

Il team principal della Ferrari non nasconde la delusione BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - 'Abbiamo commesso troppi errori, dovremmo cercare ...La SF23, monoposto che a Maranello vorranno dimenticare in fretta, nella prima parte di stagione era stata almeno in grado di regalare qualche sorriso del sabato sera, invece nel tramonto di Budapest ...