F1 | una domenica di ordinaria mediocrità per la Ferrari nel GP d’Ungheria L’abitudine è la peggior nemica

(Di domenica 23 luglio 2023) Charles Leclerc 7° e Carlos Sainz 8°, questo il mediocre bilancio dellanel Gran Premio2023. Al di là del piazzamento finale, pesa il distacco patito dagli avversari. In una gara senza safety car a ricompattare il gruppo, Max Verstappen ha rifilato 1’10” alle due Rosse, ovvero un secondo al giro su un tracciato di poco meno di 4 km. Ritardo dal Cannibale a parte, impressiona in negativo soprattutto il fatto di aver accusato mezzo minuto da Lewis Hamilton, quarto. Un risultato eloquente, però perfettamente in linea con il potenziale espresso dalla SF-23. Quello di quarta forza. Non a caso, entrambe le Red Bull, ambedue le McLaren e il tandem Mercedes hanno tutti preceduto le monoposto della Scuderia di Maranello. Umiliante, inoltre, la dinamica di vedere George Russell, partito dalle retrovie, attestarsi davanti ai ...