F1 oggi | GP Ungheria 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di domenica 23 luglio 2023), domenica 23 luglio, andrà in scena il GP d’, round del Mondialedi F1. Sul tracciato tecnico e complicato dell’Hungaroring, assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare. Le qualifiche di ieri sono state all’insegna delle sorprese, viste le prestazioni di Lewis Hamilton, tornato in pole dopo 33 gare, della McLaren, in terza e quarta posizione con Lando Norris e Oscar Piastri, e soprattutto dell’Alfa Romeo con il cinese Zhou Guanyu in quinta posizione, davanti alla prima delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Un time-attack deludente quello della scuderia di Maranello, con Leclerc che ha avuto problemi di bilanciamento con la monoposto. Ancor peggio è andata a Carlos Sainz, che non è stato in grado di entrare nella Q3, ...

Le qualifiche di F1 del GP d'2023 non sono state facili per George Russell . L'inglese di Mercedes si è dovuto ... 'eravamo veloci e la macchina era fantastica da guidare , - ha sospirato ...La qualifica del Gran Premio d'verrà forse ricordata come una delle più complicate per piloti e team di sempre. Il nuovo ... Russell,clamorosamente eliminato nel Q1. Ferrari molto al di ...Le qualifiche del GP dihanno rimesso a confronto i due grandi rivali di quest'epoca della ... ' Con questa regola del alternative tyre allocation lo show è stato buono per il pubblico- ...

Andate in archivio le qualifiche del GP d'Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Giornata calda e sole a picco per tutti in un time-attack dal sapore di novità, vista l'adozione del cosiddetto "Alte ...