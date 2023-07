"È stata una gara dura, specialmente quando Perez verso la fine mi si è avvicinato molto - ha detto- . Un altro podio per me e per la McLaren, unrisultato. Verstappen Impossibile ...... lungo 4381 metri, a mezzora da Budapest è lento e tortuoso, una sorta dikartodromo ... ma questo si sapeva, solo Piastri ecercano di tenerne in qualche modo il ritmo pur se distanziati, ......a gestire bene le gomme ed è per questo che siamo riusciti a creare un vantaggio così. I ... 2°, Lando- McLaren 'Devo ringraziare i fan. La gara è stata dura, non semplice, soprattutto ...

F1, Norris 'Grande gara in Ungheria, Verstappen irragiungibile' Tiscali

Finale: settima vittoria consecutiva per Verstappen, gara solitaria per lui. Grande secondo posto per la McLaren di Norris, terzo Perez che riscatta un periodo negativo, poi Hamilton, Piastri, Russell ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - 'Il secondo posto rappresenta un grande risultato, anche se non siamo riusciti a prendere un Verstappen ...