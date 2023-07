F1 | monopolio di Max Verstappen anche nel GP di Ungheria Ferrari nell’anonimato tra errori e penalità

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Non sbaglia un colpo Max: il bi-campione del mondo vinceil GP d’a Budapest, sul tracciato dell’Hungaroring. Seconda vittoria in carriera su questo circuito, 44 successi in carriera, sono sette di fila: eguagliate le strisce di Nico Rosberg tra 2015 e 2016, Michael Schumacher nel 2004 e Alberto Ascari tra 1952 e 1953. Sono 12 le vittorie di fila per la Red Bull: superato il record della McLaren del 1988. C’èil punto bonus per il giro veloce da parte dell’olandese. Seconda posizione per un grandissimo Lando Norris che conferma l’ottimo momento della McLaren dopo gli aggiornamenti di Silverstone. Completa il podio Sergio Perez che aveva grande bisogno di una rimonta del genere, mettendo a tacere un po’ di critiche. Seguono Hamilton e Piastri, mentre anonima la gara delle due ...