F1 | Lewis Hamilton da record in Ungheria | britannico sempre più leggenda

(Di domenica 23 luglio 2023)ha fatto la voce grossa nelle qualifiche del GP d’a Budapest. Il sette volte campione del mondo ha dimostrato una volta di più di essere un campione assoluto, prendendosi a sorpresa la pole position per appena tre millesimi su Max Verstappen: il suo compagno di scuderia George Russell è giunto invece diciottesimo ed è stato escluso nel Q1. Il “Re Nero” ha conquistato così la 104a pole position della carriera:più il primatista per quanto riguarda le partenze al palo. Lo segue infatti Michael Schumacher con 68 e Ayrton Senna con 65. Tra i piloti in attività c’è Max Verstappen a 27. Il nuovofatto segnare dal pilota Mercedes è il numero di pole su uno stesso circuito: sono ben nove solo all’Hungaroring di Budapest. Mai nessun pilota ha fatto registrare così tante ...

Alla fine ne è uscita una qualifica tiratissima per la pole position, con un super e mai domoche ha trovato il giro perfetto nell'occasione giusta, quella cioè in cui Max Verstappen ...Ritorna davanti a tutti (almeno nelle qualifiche), autore di una straordinaria prestazione all'Hungaroring che gli vale la pole position per la gara di domani. Max Verstappen secondo, seguono le McLaren. Un giro da favola quello di ...Una grande amicizia, quella trae Nico Rosberg, che negli anni da compagni di squadra in Mercedes si è complicata fino a concludersi forse nel peggiore dei modi possibili. Eppure l'ex pilota, vedendo il grande ...

GP Ungheria: pole di Lewis Hamilton, battuto Verstappen di 3 millesimi! Ferrari, Leclerc 6° La Gazzetta dello Sport

DIRETTA MOTORI - Lewis Hamilton conquista la pole position all'Hungaroring nelle prime qualifiche con il nuovo sistema di assegnazione degli pneumatici ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIV ...