F1 | Lewis Hamilton | “Abbiamo tanto lavoro da fare per raggiungere la Red Bull”

(Di domenica 23 luglio 2023) Niente daper. Malgrado la straordinaria pole position strappata nella giornata di ieri il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare della quarta posizione nel GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Il britannico ha infatti subito in curva 1 il sorpasso dell’imprendibile Max Verstappen, perdendo poi terreno successivamente. L’ex campione del mondo ha commentato la sua prestazione con queste parole: “L’inizio è stato difficile, Max ne ha avuto di più, io ho avuto lo slittamento delle ruote, poi mi ha allargato un po’ e la McLaren mi ha beccato. Da lì non ho avuto ritmo“. Successivamenteha posto l’accento suldel suo team, spingendolo a trovare delle soluzioni per tornare ad essere davvero competitivi: “molto ...

Manca il podio la Mercedes di, partito dalla pole position, con Oscar Piastri in quinta piazza. Charles Leclerc è protagonista di un pit stop lunghissimo con la sua Ferrari , per poi ...... con una gara iniziata subito al massimo per il campione iridato con il sorpasso al via concretizzato ai danni del poleman. Per l'olandese si tratta della settima vittoria consecutiva, ...La pole position agguantata ieri daè però durata solo qualche decina di metri . Merito dello splendido scatto al via di Verstappen , che ha bruciato allo start il rivale della ...

Quella prima fila ha lasciato sognare i tifosi per ventiquattro ore, e forse fatto fare a Toto Wolff qualche incubo. La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è durata troppo poco, il tempo di una ...Dietro Verstappen si sono piazzati Lando Norris su McLaren, Sergio Perez su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso in settima e ottava ...