F1 | Lando Norris | “Gara non semplice | impossibile battere Verstappen”

(Di domenica 23 luglio 2023)ha ottenuto una davvero importante seconda posizione in occasione del GP d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il pilota della McLaren ha registrato un gap di +33.731 rispetto al fenomeno Max, rendendosi autore di un’ottimacon ritmo e buona strategia tenendo a debita distanza Il primo inseguitore Sergio Perez. Si tratta del secondo podio consecutivo per lui, dimostrazione di un ottimo talento e soprattutto di una macchina che sta dando delle risposte davvero incoraggianti. Il nativo di Bristol ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, commentando brevemente quanto fatto: Voglio ringraziare i fan, è stata unadura e nonsoprattutto per Checo che stava arrivando alla fine, però non ha avuto velocità per ...

Max Verstappen scatenato anche in Ungheria: l'olandese ha vinto l'11° GP della stagione davanti a Lando Norris su McLaren e al compagno di squadra Sergio Perez. Quarto posto per Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes) e alle Ferrari di Charles Leclerc. Rush finale Negli ultimi dieci l'attenzione si sposta su Norris e Perez, con Checo in gran rimonta su Norris, mentre Russell si porta all'attacco di Sainz. La mossa vincente dell'inglese arriva al...

Gara dominata da Verstappen, che ha conquistato la prima posizione in partenza e l'ha conservata fino alla bandiera a scacchi. La gara della Ferrari per il ...Sorrisi ed entusiasmo sul podio dell'Hungaroring dove Red Bull conquista il 12° successo di fila, settima vittoria per l'olandese ...