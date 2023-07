F1 | Gp Ungheria | vince ancora Verstappen | Red Bull nella storia come la McLaren ’88 Ferrari da incubo

(Di domenica 23 luglio 2023)Maxa Budapest e la Redè sempre più. Per il team della bevanda energetica sono 11 vittorie su 11 in stagione,la1988 di Ayrton Senna e Alain Prost. Per l’olandese l’ennesima vittoria indiscussa, con una posizione presa al via già in curva 1 su Hamilton (quarto finale), che poi si fa beffare da entrambe le. Sul podio Norris e Pérez . Per laè un’altra domenica da: Leclerc e Sainz sono solo settimo e ottavo. Ma i distacchi del monegasco sui rivali fanno riflette: 70 secondi su, 40 da Norris, 30 da Hamilton. Leclerc ha chiuso davanti a Russell (6°), che però è finito davanti a lui per i cinque secondi di penalità del ...

