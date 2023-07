F1 Gp Ungheria 2023 | Verstappen vince e Ferrari lontane

Leggi su seriea24

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Maxha vinto il Gp d’centrando la settima vittoria consecutiva. La Red Bulll’undicesimo Gp di fila, eguagliando il primato della McLaren., sempre più leader del Mondiale e lanciatissimo verso il terzo titolo iridato consecutivo, precede la McLaren di Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Solo settimo e ottavo posto per ledi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Al viaha superato la Mercedes dall’inglese Lewis Hamilton, che non ha sfruttato là pole position e ha chiuso al quarto posto. Quinta l’altra McLaren del giovanissimo Oscar Piastri, tra i più positivi nel weekend. Subito dietro l’altra Mercedes di George Russell (settimo in pista ma sesto per via della penalizzazione di 5 ...