F1 GP Ungheria 2023 | risultati e ordine di arrivo | Verstappen fa un altro sport | ancora Norris secondo

(Di domenica 23 luglio 2023) Ie l’didel GP di, undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Settima vittoria consecutiva per Max, che domina la gara sul circuito di Budapest, mettendosi davanti già alla prima curva, e tagliando il traguardo per primo. Primo posto e giro veloce per l’olandese. Non migliorano le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, P6 e P8. Piastri chiude quinto in un’altra ottima gara. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAGELLE DELLA GARADIGPMax(Red Bull) Lando(McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc ...

MOGYOROD - Una domenica da dimenticare per Charles Leclerc al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di cinque secondi dopo che in pit lane sono scattati i sensori per superamento dei limiti. Charles Leclerc è protagonista di uno sfortunato episodio durante la gara del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della Ferrari, durante la sosta ai box per montare le gomme hard, rimane fermo dai meccanici per quasi 10 secondi, rientrando in pista. La gara del Gran Premio d'Ungheria chiude il dodicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Charles Leclerc partirà sesto, mentre l'altra Ferrari di Carlos Sainz scatterà dall'undicesima posizione.

Formula 1 2023, GP Ungheria F1, ordine di arrivo della decima gara del Campionato Mondiale F1 2023 corso sul circuito dell'Hungaroring.Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assitere a un grande spettacolo nel GP di Ungheria. Hamilton ha conquistato una clamorosa pole con la Mercedes battendo di 3 millesimi, un nulla, proprio ...