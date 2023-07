F1 GP Ungheria 2023 | Norris | “Una grande gara Verstappen è irraggiungibile”

(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo il secondo posto arrivato nel Gran Premio di F1 di, Landoha parlato della sua. Ecco le sue parole: “Il secondo posto rappresenta unrisultato, anche se non siamo riusciti a prendere undavvero. È stata unadura, specialmente quando Perez verso la fine mi si è avvicinato molto. Un altro podio per me e per la McLaren, unrisultato.? Impossibile raggiungerlo al momento, è davvero forte, ma pensiamo a dove siamo guardando i progressi fatti rispetto a quattro o cinque gare fa. Il segreto di questi risultati sta solo nel duro lavoro di tutto il team, ottenendo dei successi che mi fanno davvero felice”. SportFace.

Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull in seguito alla vittoria conquistata nella gara del Gran Premio di. 'Ho fatto un ottima partenza - ha esordito Verstappen - , ...BUDAPEST () - "Il secondo posto rappresenta un grande risultato, anche se non siamo riusciti a ... 23 luglio... pilota della Red Bull in seguito al terzo posto conquistato nella gara del Gran Premio di. pc/red 23 - Lug - 23 17:16 23 luglio

F1, GP Ungheria 2023. Russell deluso: "Non eravamo sincronizzati" - Formula 1 Automoto.it

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assitere a un grande spettacolo nel GP di Ungheria. Hamilton ha conquistato una clamorosa pole con la Mercedes battendo di 3 millesimi, un nulla, proprio ...Un'altra gara da mettere in archivio per fare esperienza nel box della Rossa, con i due piloti che vogliono trovare soluzioni per uscire dal momento ...