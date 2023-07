F1 GP Ungheria 2023 | Leclerc | “Non sono demoralizzato | serve pazienza”

(Di domenica 23 luglio 2023) “Serviràe lavorare ancora duro per raggiungere i risultati che in questo momento faticano ad arrivare. Dobbiamo lavorare di più sulla sensibilità di questa macchina, perché i risultati delle simulazionispesso buoni ma in gara risultano poi essere inferiori rispetto alle altre macchine”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, dopo la scialba prestazione nel GP di, chiuso al settimo posto: “Anche le condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato, ma il segreto è continuare a lavorare. Nondai risultati, darò sempre il massimo in tutte le gare della stagione. Bisogna essere pazienti, sperando che il nostro momento arrivi grazie al lavoro”. SportFace.

