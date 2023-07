F1 | GP Ungheria 2023 Hamilton e Verstappen pronti a fare scintille Ferrari prova a salvare il blasone

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Alle 15.00 odierne comincerà il Gran Premio d’di F1, ormai assurto al ruolo di appuntamento classico. Non potrebbe essere altrimenti. Si disputa ininterrottamente dal 1986, è sempre stato collocato in estate e l’autodromo dove va in scena è rimasto fedele al proprio lay-out originale, subendo qualche modifica qua e là, senza tuttavia vedere stravolti i suoi connotati. Al riguardo, un tempo l’Hungaroring era soprannominato “Montecarlo senza barriere”. La sua natura tortuosa e l’asfalto sporchissimo fuori dalla traiettoria ideale rendevano difficilissimo sorpassare. Nel corso degli anni il tracciato magiaro si è però “addolcito”. Fra DRS, disegno della prima curva modificato e sede stradale non più invasa dalla sabbia come un tempo, oggi scavalcare un avversario è compito meno improbo di un tempo. Cionondimeno, partire davanti a tutti è sempre un bel vantaggio, ...