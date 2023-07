F1 | Frederic Vasseur | “Abbiamo commesso troppi errori In gara il passo è stato migliore delle aspettative”

(Di domenica 23 luglio 2023)ha analizzato in maniera molto pacata il Gran Premio d’Ungheria, parlando compassato ai microfoni di SkySport dopo la mediocre performance della Ferrari. Il team manager francese ha fatto autocritica relativamente a quanto accaduto, ma ha tenuto a specificare che a suo modo di vedere il risultato finale avrebbe potuto esseredel 7° posto di Charles Leclerc e dell’8° di Carlos Sainz. “Siamo frustrati. Se guardiamo alla, vediamo i sette-otto secondi persi al primo pit-stop, i cinque di penalità e il fatto di essere rimasti bloccati nel traffico. Non possiamo commettere tutti questise vogliamo essere competitivi. Ilnon era magico, ma neppure così lontano da quello di Hamilton. In queste condizioni, però, non si può sbagliare”. “Se c’è ...

... anonimamente settimo (Charles Leclerc) e ottavo (Carlos Sainz) al traguardo su una pista che secondo il team principalpoteva riservare soddisfazioni per la SF - 23 che invece è ...Cos'è successo Nel corso di un collegamento a Sky Sport , il team principalha confermato che la causa del lungo stop è stata un problema alla pistola durante la sostituzione di una ...Poche settimane faaveva indicato in Budapest e Singapore i tracciati che avrebbero potuto far ben figurare la Ferrari e dunque appassionati e addetti ai lavori speravano di vedere Charles Leclerc e ...

Debacle Ferrari, Vasseur incassa: "Lezione Alfa Romeo" FormulaPassion.it

Per la Red Bull sono 11 vittorie su 11 in stagione, come la McLaren 1988. Per la Ferrari è un'altra domenica da incubo