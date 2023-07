(Di domenica 23 luglio 2023) Non può che gongolaredopo il Gp d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Una domenica di grande gioia per il Team Manager della Red Bull Racing, il quale si è goduto l’ennesimo monologo di Max, arrivato alla quarantaquattresima vittoria in carriera a soli 25 anni, e della resurrezione di Sergio Perez, piazzatosi al terzo posto dopo tante gare vissute nelle tenebre. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, il britannico ha commentato a caldo la prestazione del suo primo pilota, lodando anche il rispetto tra il suo pupillo e Lewis: “Questa volta Lewis ha fatto una brutta partenza, noi invece molto buona. Max ha fatto il primo sorpasso in curva, e poi ha controllato: ha fatto una gara. Non ci sono parole per descriverlo. Oggi ...

non ha nascosto una certa preoccupazione per vedere scattare fianco a fianco i due grandi rivali Verstappen e Hamilton, e ha confessato che vivrà le prime curve in apnea per paura di ...potrebbe avere degli incubi guardando alla prima fila del Gran Premio di Ungheria : il team principal ha già visto questa prima fila parecchie volte, ma adesso i presupposti sono ...Il promettente avvio di stagione con la scuderia di Faenza aveva spintoed Helmut Marko a promuoverlo in Red Bull già alla pausa estiva del campionato, in uno scambio di sedili con ...

F1, Christian Horner: "Verstappen eccezionale, con Hamilton battaglia vecchia scuola" OA Sport

Il boss Red Bull ha festeggiato l'ennesimo trionfo del campione in carica e soprattutto il record storico di 12 vittorie consecutive del team ...11° giro - Ai box anche Zhou per montare gomme medie. Il cinese ha scontato i 5" di penalità per la tamponata a Ricciardo che poi ha causato il clamoroso ritiro delle ...