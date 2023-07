F1 | Charles Leclerc | “Non sono demoralizzato | tramite il lavoro arriverà il nostro momento”

(Di domenica 23 luglio 2023)arriva settimo nel GP d’Ungheria a Budapest: una gara nera per il monegasco, con cinque secondi di penalità per aver superato il limite di velocità in pit-lane e un errore ai box che gli ha parzialmente compromesso la gara. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport F1 del ferrarista: “Le simulazioni ce le abbiamo sulla nostra macchina prima che sul simulatore. Sappiamo di trovarci un po’ meglio su piste come questa, non abbiamo le simulazioni delle altre macchine, evidentemente loro sitrovati ancora meglio di noi“. “Noi dobbiamo lavorare tanto sulla sensibilità di questa macchina, con il vento è molto difficile da gestire. L’unico modo è lavorare al massimo esicuro che pagherà, so che mi ripeto, ma è così. Non, io darò tutto fino ...

MOGYOROD - Arriva anche una penalizzazione di cinque secondi pernel Gran Premio d'Ungheria , valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il pilota della Ferrari ha subito la sanzione dopo che i sensori in pit lane hanno ...(Ferrari) 5: spento come tante volte lo si è visto quest'anno quando la Ferrari non va. L'impegno non manca ma l'errore in pit lane che gli costa 5" di penalità e una posizione, è il ...In penombra, invece, entrambe le Ferrari, che chiudono in settima e ottava posizione rispettivamente con, penalizzato anche di 5 secondi, e Carlos Sainz . Quinta la McLaren di Oscar ...

F1, in Ungheria vince Verstappen. Ferrari dietro: Leclerc 7° e Sainz 8° Tuttosport

Già più difficile prevedere un pit stop lungo addirittura dieci secondi per Charles Leclerc che lo relega al suo rientro in undicesima posizione. A soste per il cambio gomme quasi ultimate dopo 27 ...Un'altra gara da mettere in archivio per fare esperienza nel box della Rossa, con i due piloti che vogliono trovare soluzioni per uscire dal momento ...