F1 | Carlos Sainz | “Siamo la quarta forza in pista | dobbiamo lavorare!”

(Di domenica 23 luglio 2023) Avrebbe dovuto essere un weekend favorevole per la Ferrari quello dell’Hungaroring, ma alla fine si è assistito a una sorta di replica del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Il round iridato di F1 di quest’oggi ha riservato al Cavallino Rampante il settimo posto del monegasco Charles Leclerc e l’ottavo dello spagnoloe spunti positivi non ce ne sono. La SF-23 ha palesato mancanze importanti in percorrenza di curva, faticando soprattutto per il vento e la gestione delle gomme. Criticità ben note da inizio anno e a cui non è facile porre un rimedio. Del resto, il regolamento vigente limita la capacità di intervento, specialmente se si è in presenza di un progetto sbagliato. Tuttavia, come dimostrato dalla McLaren, non è impossibile guadagnare terreno, ma la Ferrari non pare progredire allo stesso modo dei suoi rivali. Sono questi i concetti ...

(Ferrari) 6: si salva solo per la gran partenza che fa, dall'11° al 6° posto in una frenata e una curva e perchè a differenza di Leclerc non combina pasticci ma pure lui appare svuotato ...In penombra, invece, entrambe le Ferrari, che chiudono in settima e ottava posizione rispettivamente con Charles Leclerc , penalizzato anche di 5 secondi, e. Quinta la McLaren di Oscar ...In penombra, invece, entrambe le Ferrari, che chiudono in settima e ottava posizione rispettivamente con Charles Leclerc e. Quinta la McLaren di Oscar Piastri, seguita dalla Mercedes di ...

Ferrari, Sainz “eliminato” da Leclerc nel Q2: partirà 11° in Ungheria Tuttosport

Un'altra gara da mettere in archivio per fare esperienza nel box della Rossa, con i due piloti che vogliono trovare soluzioni per uscire dal momento ...Charles Leclerc e Carlos Sainz non possono essere soddisfatti del settimo e ottavo posto del GP d'Ungheria di F1 corso all'Hungaroring. Un risultato che va sotto le aspettative che Ferrari aveva per ...