F1 | Alonso | “Penso sempre di poter vincere un Mondiale | altrimenti non gareggerei”

(Di domenica 23 luglio 2023) Fernandonon molla e rilancia con nuove ambizioni. A 42 anni da compiere tra qualche giorno, il pilota spagnolo della Formula 1 sta stupendo tutti con il suo terzo posto nella classifica piloti al volante della sua Aston Martin, dietro solamente alle imprendibili Red Bull. “Seunè un obiettivo? Sì,non correrei. Ci sono tanti sacrifici in una stagione, viaggi e preparazione con questo obiettivo – spiega in un’intervista ad As – Sono in una buona posizione, in un momento ma non sono ossessionato. Iniziamo da una vittoria, e poi se arriverà il terzo titolo dipenderà da cose che sono fuori dalla mia portata“. Sono sei i podi nelle prime dieci gare, ma il 33° successo in carriera non è così scontato a causa del dominio della Red Bull. “Quando abbassi la visiera c’è un momento di euforia ...