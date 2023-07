F 1 | GP Ungheria - Verstappen domina all' Hungaroring

Leggi su quattroruote

(Di domenica 23 luglio 2023) Maxhato il Gran Premio d', undicesima gara del Mondiale di Formula 1 2023. L'olandese della Red Bull Racing non ha perso tempo, sbarazzandosi del poleman Hamilton già alla prima curva, dando subito vita a una cavalcata solitaria che lo ha portato alla conquista della settima vittoria consecutiva di questa stagione. Ottima gara per Lando Norris: l'inglese della McLaren agguanta un secondo posto importante per il team di Woking che conferma il grande passo avanti della MCL60, rafforzato dal quinto posto di Oscar Piastri. Sergio Perez torna sul podio all': è sua la medaglia di bronzo di questo evento. La Top Ten. C'è un po' di delusione negli occhi di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo, che ieri aveva conquistato la sua pole numero 104 in carriera, ha sbagliato la ...