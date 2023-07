Exit poll Spagna | vince il Partito polare | ma la maggioranza è incerta

Secondo gli, alle elezioni generali in Spagna vince il Partito popolare, ma la maggioranza è incerta. Sanchez tiene; flop del partito di estrema destra Vox, superato dalla formazione di sinistra Sumar. ...Glidi Telecinco Glidi Telecinco sono invece in netto contrasto con quelli della tv pubblica . Telecinco parla di boom del Pp con 150 seggi , male di Vox con 31 seggi, ma insieme ...... l'ultra della destra di Vox Gli ultimi sondaggi: destra su, Sanchez cerca la 'remuntada' Punti chiave 20:04, vince il Pp ma la maggioranza è incerta 12:40 Feijoo vota: "Serve governo ...

Chiuse le urne in Spagna per le elezioni generali. Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo sarebbe il partito più votato, con il 34,2% dei ...