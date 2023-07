L'età media attuale dell'è di 26 anni, un netto passo in avanti dopo le cessioni di Dzeko, D'e Handanovic su tutti. Ecco perchè l'acquisto di Alvaro Morata, che ad ottobre compirà 31 ...Tutto questo senza dimenticare che l'ha anche da sistemare il centrocampo con l'acquisto di ... più un difensore che deve colmare il vuoto lasciato libero numericamente da Danilo D', con ...PAROLE - "Danilo D'ha lasciato l'dopo una ...

Ex Inter, D'Ambrosio nel mirino di una squadra di Serie A Calciomercato.com

Siamo ormai entrati nel vivo dell’estate e del calciomercato. A differenza di altre squadre in Italia, l’Inter ha già chiuso diverse operazioni. In entrata gli ingaggi più rilevanti sono stati quelli ...Per quanto riguarda l'attacco, visti gli intoppi per Morata e Balogun, il nuovo nome sarebbe quello di Gianluca Scamacca del West Ham. L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.