Everton | ufficiale l’arrivo di Danjuma dal Villarreal

Lo annuncia l'attraverso i propri canali ufficiali.16.00 -Saponara al Verona. 14.30 - Dimitri Payet lascia il Marsiglia dopo tanti anni. 10.terrà l'incontro decisivo per provare a chiudere ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI ) 10.50 - L'...... domani la presentazione. 2023 - 07 - 11 20:45:10 Nuova avventura per Mutu: allenerà in ... 2023 - 07 - 11 20:29:33, visite per Young Ashley Young giocherà ancora in Premier League. L'...

Danjuma all'Everton, è ufficiale: torna in Premier, niente Milan Goal.com

I Toffees hanno annunciato l'arrivo dell'attaccante olandese classe 1997 dal Villarreal in prestito fino al termine della stagione: piaceva al Milan.L'Everton ha annunciato l'ingaggio di Arnaut Danjuma, seguito nelle scorse settimane anche dal Milan. L'attaccante olandese lascia il ...