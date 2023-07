Everton | Danjuma | “Scelto questa squadra per tifosi e storia del club”

all'in prestito. L'ex Crotone Moussa Diaby saluta il Bayer Leverkusen (che prende Boniface) e va all'Aston Villa per 55 milioni di euro. Aubameyang al Marsiglia. Ecco i principali ...L'ha ufficializzato l'arrivo di Arnaut, obiettivo di mercato del Milan, dal Villarreal. I dettagli Di seguito il comunicato dell'su. COMUNICATO - Arnautè diventato il secondo acquisto estivo dell', unendosi al club con un prestito stagionale dal Villarreal. L'attaccante 26enne segue l'arrivo di ...Commenta per primo Pochi minuti fa l'ha ufficializzato l'arrivo di, in prestito dal Villarreal. Ma l'esterno d'attacco sarebbe potuto venire in Serie A. Oltre alla trattativa con il Milan, il giocatore piaceva anche all'...

UFFICIALE: Danjuma lascia il Villarreal, di nuovo in prestito. Giocherà nell'Everton TUTTO mercato WEB

Accostato negli scorsi giorni al Milan, Arnaut Danjuma ha svelato i motivi per cui ha preferito infine il trasferimento all'Everton.Era stato un obiettivo del Milan, ma alla fine Arnaut Danjuma si trasferisce, o meglio torna, in Premier League. È ufficiale, infatti, il passaggio dal Villarreal all' Everton.