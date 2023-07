Ercolano | a Villa Signorini il Premio Eccellenze del Sud 2023

Infine, da non sottovalutare. Arte, cultura e musica: aCampolieto la seconda edizione di FestiVar. K Al via ogni giovedì e venerdì del mese di giugno è la pubblicità locale per ...... che si tiene dal 7 al 30 luglio: gli eventi ruotano infatti traCampolieto adBruno a San Giorgio a Cremano e la Reggia di Portici , escludendo del tutto Torre del Greco. Una ...Clicca qui per tutte le informazioni Musica sotto le stelle diPignatelli E' partita venerdì ... Clicca qui per tutte le informazioni Percorsi serali al Parco Archeologico diIl Parco ...

Premio Eccellenze del Sud 2023 a Villa Signorini Ercolano

ERCOLANO - Riflettori puntati sulle realtà eccellenti di tutto il Sud del mondo. Al via la 9ª edizione del Premio Eccellenze del Sud, che avrà luogo giovedì ...A Villa delle Ginestre un evento in programma tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre: è la promessa che Carlo Esposito, presidente dell'Associazione Sviluppo Area Porto ha strappato a Gennaro ...