Equitazione | Global Champions Tour Riesenbeck 2023 | 27° Emanuele Camilli su Odense Odeveld

(Di domenica 23 luglio 2023) L’undicesima tappa del, vede andare in scena il Grand Prix di, registrando il successo al jump-off del neerlandese Harrie Smolders su Uricas v.d.Kattevennen, primo in 45.56, davanti all’austriaco Max Kühner su Elektric Blue P, secondo in 46.17, ed al tedesco Daniel Deusser su Killer Queen VDM, terzo in 46.60. Soltanto un cavaliere italiano aveva ottenuto la qualificazione per il Grand Prix: con 8 penalità sul percorso base in 81.68 si classifica 27°su. Resta in cima alla classifica generale dopo l’undicesima tappa delle quindici in calendario il neerlandese Maikel van der Vleuten, fermo a quota 231, mentre il tedesco Christian Kukuk, si conferma secondo ma si ...

Il Grand Prix di La Coruna, valido per la decima tappa del Global Champions Tour 2023, vede il successo al jump-off dell'irlandese Bertram Allen su Pacino Amiro con un netto in 40"61, davanti all'amaz ...Una nuova tappa della Global Champions League 2023 è andata in archivio. A La Coruna, in Spagna, ecco come sono andate le cose nel prestigiosissimo concorso a squadre di salto. A imporsi sono stati i ...