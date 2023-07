Equitazione | Eventing Nations Cup Avenches 2023 | Italia seconda!

(Di domenica 23 luglio 2023) Va in archivio la sesta delle nove tappe dellaCup, disputata ad, in Svizzera: l’chiude seconda e così si riprende anche il secondo posto nella classifica generale, che a fine stagione assegnerà un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’si classifica seconda su otto Paesi con 148.9 penalità complessive: il punteggio degli azzurri è dato dalle prove di Susanna Bordone su Imperial van de Holtakkers, sesta con 43.3, Evelina Bertoli su Quick Joe, 11ma con 50.4, e Fosco Girardi su Euphorie, 18° con 55.2. L’scarta infine il punteggio di Matteo Orlandi su Quality In Time, 27° con 62.5., Global Champions Tour Riesenbeck: 27° Emanuele Camilli su Odense ...

