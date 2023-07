Elon Musk cambia logo a Twitter | addio all’uccellino blu | arriva la X

Il nuovo logo, che è già online sul sito web della piattaforma social, fa parte del tentativo di rebranding e rilancio dell'azienda da parte di. Proprio quest'ultimo aveva annunciato la ...In seguito al rebrand di Twitter in X (sì,l'ha fatto realmente e c'è già chi inizia a fare riferimento alla "distruzione di uno dei brand iconici del Web"), è giunto il momento di guardare alle alternative. Infatti, mentre da una ...L'uccellino celeste che ha identificato il social network nei suoi 17 anni di vita vola via, in quello che l'ultimo e pi evidente segnale della rivoluzione lanciata dada quando arrivato ...

TikTok è nota come piattaforma di condivisione video che permette agli utenti di creare brevi clip ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suo ...TikTok ha annunciato che introdurrà la possibilità di pubblicare contenuti solo testuali, in alternativa al formato video che caratterizza la piattaforma.