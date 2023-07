Elkann | «Si pensa che la Juventus sia il problema del calcio italiano | invece è parte della soluzione»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 luglio 2023) La Stampa intervista John, presidente di Exor e Gedi, proprietario. Parla del club bianconero, del suo difficile momento, di Superlega e di altri temi. «C’è chiche lasia ildel. Al contrario: è. Ne è da sempre l’ossatura. Ha dato la struttura alle nazionali che hanno vinto i titoli mondiali. E sul piano economico con le operazioni di mercato ha speso mezzo miliardo di euro negli ultimi anni per acquistare giocatori in Italia, contribuendo in modo significativo a sostenere i bilanci delle squadre di Serie A e serie minori». Il momentonon è dei migliori. ...