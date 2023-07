Elkann La Juve è storicamente l' ossatura del calcio italiano

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 23 luglio 2023) Per l'ad di Exor l'arrivo di Giuntoli è stato un gran colpo TORINO - Lantus ha voluto onorare la presenza al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, con un allenamento a porte aperte ma con spalti pressoché deserti come si evince dalla fotogallery pubblicata dal club sul proprio sito inte