Elisabetta Gregoraci? Prima così e poi paparazzi scatenati | da bollino rosso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Lo scoop lo firma Oggi. Si parla die del suo nuovo compagno, Giulio Fratini. La coppia sta insieme da un po', senza però averlo mai ufficializzato. Ma l'ufficialità arriva dalle foto dei, davvero esplicite. Gli scatti pubblicati dal rotocalco arrivano da Forte dei Marmi: baci, massaggi, crema solare da spalmare. Insomma, è amore. E ora arrivano anche le immagini a confermarlo. La passione tra la showgirl e l'imprenditore fiorentino appare travolgente: unafinalmente innamorata dopo l'addio a Flavio Briatore, che ormai risale a molto tempo fa. I due, si è appreso, si sono conosciuti per caso, nel corso di un viaggio in treno. E ora fanno coppia da un anno. E sul litorale della Versilia proprio non si nascondono più... Clicca qui per vedere il servizio completo di Oggi ...