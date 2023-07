Elezioni Spagna | urne aperte per la sfida tra Sanchez e Feijoo

Domenica diin. I cittadini del paese iberico sono infatti chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e dare la loro preferenza per un nuovo governo. Sono circa 37,5 milioni i possibili ...... "si vanta di essere un funzionario dello Stato, che ora vuole unire la, come ha unito la ... Della regione atlantica Feijóo è stato a lungo presidente, ha vintosurclassando i rivali e ...La prima cosa da guardare dalle 20 di oggi in poi quando si apriranno le urne sono i seggi: per poter avere la maggioranza assoluta ne servono 176. Bisognerà quindi osservare la somma dei seggi ...

Le elezioni Spagna, oggi: i sondaggi, il bivio di Sánchez, il ruolo dei Popolari e il peso di Vox. La guida Corriere della Sera

Madrid, 23 lug. (Adnkronos/Dpa) - Nelle elezioni parlamentari anticipate in Spagna, il governo di sinistra del primo ministro Pedro Sánchez rischia di perdere la maggioranza. Secondo i sondaggi, infat ...Il voto di oggi, domenica 23 luglio, in Spagna non è solo un voto nazionali, ma può avere importanti ripercussioni su tutta Europa, chiunque sia a ...