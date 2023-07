Elezioni Spagna | scrutinio al 60% | testa a testa tra i popolari 131 seggi e i socialisti di Sánchez 128 Ma la maggioranza 176 è incerta - IN AGGIORNAMENTO

Affluenza L'affluenza alle urne allegenerali di oggi insi è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. E' in Catalogna che si è ...Il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo ha vinto legenerali in, secondo gli exit poll, ma senza la maggioranza assoluta e lo scenario risulta incerto. La televisione pubblica spagnola Tve dà il Pp al 34,2% dei voti, oltre 5 punti ...A metà dei conteggi del voto in, si ridimensiona la vittoria del Partito popolare spagnolo. Il Psoe dell'attuale premier, ...di cui si è parlato negli ultimi giorni prima dellepotrebbe ...

Sondaggi discordanti alla chiusura delle urne nel Paese iberico, si teme un periodo di instabilità politica nella nazione, ma sembra sicuro che la prima formazione sarà il Pp di Núñez Feijòo ...Secondo i sondaggi pubblicati alla chiusura delle urne, i Popolari avrebbero vinto nettamente le elezioni generali. Il sondaggio Sigma Dos per RTVE e le ...