Elezioni Spagna | Partito popolare avanti sui socialisti di Sánchez | 145-150 seggi contro 113-118 Ma la maggioranza 176 seggi è incerta

Secondo gli exit poll, allegenerali invince il Partito popolare, ma la maggioranza è incerta. Sanchez tiene; flop del partito di estrema destra Vox, superato dalla formazione di sinistra Sumar. Il Partito ...Chiuse le urne in, dove si sono svoltepolitiche anticipate convocate dal primo ministro Pedro Sánchez dopo la sconfitta del Psoe alle regionali e alle comunali del 29 maggio. Secondo i primi sondaggi, ...Tutto ciò che viene deciso andrà bene e tutto ciò che ladirà con chiarezza andrà bene per gli spagnoli". Lepolitiche sono state convocate in anticipo, dal premier Pedro Sanchez, ...

Quel «bimbo felice» nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, ora è a un passo dal raggiungere il sogno ...Chiuse le urne in Spagna per le elezioni generali. Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo sarebbe il partito più votato, con il 34,2% dei ...