Elezioni Spagna 2023 | oggi si vota | alle 18 affluenza al 53%

Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Della sponda sud del Mediterraneo è assente solo la, dove sono in corso lenazionali. "Vogliamo che l'accordo con la Tunisia rappresenti un modello da emulare, un modello per il ...Inmise in mostra finalmente tutto il proprio talento, segnando con costanza in ogni ... probabilmente se si fosse candidato sindaco avrebbe vinto le. Ma cosa successe il 20 ottobre ...

Elezioni in Spagna, risultati in diretta|Alle 18 l’affluenza torna in calo Corriere della Sera

Madrid, 23 lug. (Adnkronos) - Urne aperte oggi in Spagna per le elezioni politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe ...La Spagna oggi al voto. Nei sondaggi la svolta a destra, ma il premier socialista Sanchez, che ha anticipato le elezioni, non molla. Favoriti sono i Popolari, ma per governare avranno bisogno di Vox..