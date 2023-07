Elezioni Spagna 2023 | oggi si vota | alle 14 affluenza al 40%

Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Un ribaltone a Madrid, che ha la presidenza dell'Unione, sarebbe un segnale forte in vista dellea Bruxelles nel 2024.

Le elezioni Spagna, oggi: i sondaggi, il bivio di Sánchez, il ruolo dei Popolari e il peso di Vox. La guida Corriere della Sera

Madrid, 23 lug. (Adnkronos) - Urne aperte oggi in Spagna per le elezioni politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe ...(LaPresse) Il leader socialista Pedro Sanchez ha votato per le elezioni generali, a Madrid, al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a poca distanza dal Palazzo della Moncloa.