Elezioni Spagna 2023 | oggi si vota | affluenza in crescita al 40%

(Di domenica 23 luglio 2023) Madrid, 23 lug. (Adnkronos) - Urne aperteinper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una mossa che ha sorpreso alleati e avversari, a pochi giorni dall'inizio della presidenza spagnola dell'Unione europea il primo luglio e per la prima volta nel pieno dell'estate, per di più in mezzo all'ondata straordinaria di caldo che sta flagellando mezza Europa. ''Siamo caduti e ci siamo rialzati. Vinceremo noi'', ha detto Sanchez nel suo ultimo comizio delle scorse ore prima dell'entrata in vigore del silenzio elettorale. ''Nessuno resti a casa'', ha aggiunto in un ultimo appello all'compatta degli elettori di sinistra. ''Abbiamo fatto la ...

Un ribaltone a Madrid, che ha la presidenza dell'Unione, sarebbe un segnale forte in vista dellea Bruxelles nel 2024.Tutto ciò che viene deciso andrà bene e tutto ciò che ladirà con chiarezza andrà bene per gli spagnoli". Lepolitiche sono state convocate in anticipo, dal premier Pedro Sanchez, ...Il premier uscente Pedro Sanchez e il leader del partito di estrema destra Vox Santiago Abascal hanno votato per lepolitiche in. Il presidente e leader del Partito socialista ha depositato la propria scheda in un seggio del centro di Madrid, accompagnato dalla moglie, cosi' come anche il volto ...

Madrid, 23 lug. (Adnkronos) – Urne aperte oggi in Spagna per le elezioni politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelle elezioni regionali e comunali del 29 maggio. A convocarle ...E' il giorno delle elezioni in Spagna: sono 37,4 milioni i cittadini chiamati alle urne. Pedro Sanchez ha già votato.""Serve la massima mobilitazione per formare un governo forte, per durare 4 anni" h ...