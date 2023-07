Elezioni Spagna 2023 | oggi si vota

(Di domenica 23 luglio 2023) Urne aperte nel Paese per le politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelle regionali e comunali del 29 maggio Urne aperteinper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una mossa che ha sorpreso alleati e avversari, a pochi giorni dall’inizio della presidenza spagnola dell’Unione europea il primo luglio e per la prima volta nel pieno dell’estate, per di più in mezzo all’ondata straordinaria di caldo che sta flagellando mezza Europa. ”Siamo caduti e ci siamo rialzati. Vinceremo noi”, ha detto Sanchez nel suo ultimo comizio delle scorse ore prima dell’entrata in vigore del silenzio elettorale. ”Nessuno resti a casa”, ha aggiunto in un ultimo ...

Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Stasera, conferma arriverebbe anche dallein. Proprio in previsioni di una possibile nuova maggioranza a Madrid con dentro Vox, partito alleato di Meloni, von der Leyen ha giocato di ...Oggi si vota in, ed è un passaggio chiave per il futuro dell'Unione. Finora, in questo ... In Germania, a giugno, alledistrettuali del Sonneberg in Turingia i neo - nazi dell'Afd hanno ...

Le elezioni Spagna, oggi: i sondaggi, il bivio di Sánchez, il ruolo dei Popolari e il peso di Vox. La guida Corriere della Sera

Oggi gli spagnoli decideranno nelle urne se confermare per un’altra legislatura il governo di coalizione progressista formato dal Psoe e da Sumar, o aprire la strada a un governo ...Domenica 37 milioni di spagnoli voteranno per rinnovare il parlamento. I popolari sono in testa secondo i sondaggi ma senza i voto per governare da soli. Un'alleanza con Vox porterebbe l'estrema destr ...