Elezioni Spagna 2023 | in calo alle 18 l' affluenza alle urne

(Di domenica 23 luglio 2023) Madrid, 23 lug. (Adnkronos) -aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una mossa che ha sorpresoati e avversari, a pochi giorni dall'inizio della presidenza spagnola dell'Unione europea il primo luglio e per la prima volta nel pieno dell'estate, per di più in mezzo all'ondata straordinaria di caldo che sta flagellando mezza Europa. ''Siamo caduti e ci siamo rialzati. Vinceremo noi'', ha detto Sanchez nel suo ultimo comizio delle scorse ore prima dell'entrata in vigore del silenzio elettorale. ''Nessuno resti a casa'', ha aggiunto in un ultimo appello all'compatta degli elettori di ...

Tutto ciò che viene deciso andrà bene e tutto ciò che ladirà con chiarezza andrà bene per gli spagnoli". Lepolitiche sono state convocate in anticipo, dal premier Pedro Sanchez, ...Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Della sponda sud del Mediterraneo è assente solo la, dove sono in corso lenazionali. "Vogliamo che l'accordo con la Tunisia rappresenti un modello da emulare, un modello per il ...

Elezioni in Spagna 2023, le news di oggi in diretta La Stampa

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha votato alle elezioni generali in corso oggi in Spagna presso la scuola ...Madrid, 23 lug. (Adnkronos) – Urne aperte oggi in Spagna per le elezioni politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelle elezioni regionali e comunali del 29 maggio. A convocarle ...