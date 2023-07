Elezioni Spagna 2023 | in calo alle 18 l' affluenza alle urne

Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Urne aperte oggi inper lepolitiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelleregionali e comunali del 29 maggio. A convocarle è stato il primo ministro Pedro Sanchez, con una ...Tutto ciò che viene deciso andrà bene e tutto ciò che ladirà con chiarezza andrà bene per gli spagnoli". Lepolitiche sono state convocate in anticipo, dal premier Pedro Sanchez, ...

Elezioni in Spagna 2023, le news di oggi in diretta La Stampa

Madrid, 23 lug. (Adnkronos) - Urne aperte oggi in Spagna per le elezioni politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe ...La Spagna oggi al voto. Nei sondaggi la svolta a destra, ma il premier socialista Sanchez, che ha anticipato le elezioni, non molla. Favoriti sono i Popolari, ma per governare avranno bisogno di Vox..