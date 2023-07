Elezioni in Spagna | urne aperte a Madrid

(Di domenica 23 luglio 2023) Seggi aperti in tutta laper le 16esimedella storia della democrazia iberica, le prime che si tengono in piena estate. A scegliere i 350 deputati delle Corti, 37 milioni e mezzo di ...

Seggi aperti in tutta laper le 16esimedella storia della democrazia iberica, le prime che si tengono in piena estate. A scegliere i 350 deputati delle Corti, 37 milioni e mezzo di cittadini. Visto il caldo ...La, infatti, è chiamata al voto, dopo che il primo ministro Pedro Sanchez, incappato in una ... Dunque, un eventuale esito cattivo allesarebbe un campanello d'allarme (l'ennesimo) anche ...I favoriti alle urne La, a meno di clamorose sorprese, in linea a quanto accaduto nelleamministrative di due mesi fa dovrebbe andare a confermare quel " cambiamento di ciclo politico ...

Le elezioni Spagna, oggi: i sondaggi, il bivio di Sánchez, il ruolo dei Popolari e il peso di Vox. La guida Corriere della Sera

Domenica gli occhi di tutta l’Unione europea saranno puntati sulle elezioni anticipate in Spagna, presidente di turno del blocco dei 27, indette a sorpresa dopo la sconfitta dei partiti di governo all ...Seggi aperti in tutta la Spagna per le 16esime elezioni della storia della democrazia iberica, le prime che si tengono in piena estate. A scegliere ...