Elezioni in Spagna | scrutinato il 95% dei voti | popolari davanti ai socialisti | ma la destra non ha la maggioranza

(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo un primo testa a testa, si allarga il divario tra il partito di Alberto Núñez Feijóo e quello di Pedro Sánchez. Con il 95% deiscrutinati, il partito popolare si attesta a 136 seggi, contro i 122 dei. Terzo posto (flop) per Vox di Santiago Abascal, con 33,di due seggi a Sumar, la coalizione di sinistra guidata da Yolanda Diaz, con 31. Con questo quadro nessunaè possibile. Intanto, l’affluenza definitiva alle urne è stata del 68,7%, in crescita di due punti percentuali rispetto a quattro anni fa. Gli exit poll Secondo i primi sondaggi, diffusi dalla televisione pubblica (Rtve), il Pp (145-150 seggi) e quello di Santiago Abascal (24-27), insieme, erano sotto di tre seggi rispetto alla soglia necessaria per conquistare laassoluta delle Cortes ...

Affluenza L'affluenza alle urne allegenerali di oggi insi è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. E' in Catalogna che si è ...Sono iniziati gli spogli delle2023 in. La chiamata alle urne di domenica 23 luglio sta premiando i popolari. Con l'82% delle schede scrutinate cresce il divario in termini di seggi tra i Popolari e i Socialisti. ...

I risultati confermano la forte crescita del partito di centrodestra mentre cala l'estrema destra, Stabili i socialisti e Sumar non sfonda a sinistra. Serve un governo di coalizione al momento molto c ...Il Pp ha vinto le elezioni in Spagna, ma la maggioranza presenta dei dubbi. Non è andato invece bene Vox.