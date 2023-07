Elezioni in Spagna | Partito Popolare primo partito ma sfuma la maggioranza con Vox

(Di domenica 23 luglio 2023) Leinhanno visto il successo, ampio, delche passa da 89 a 136 seggi. Una crescita un po' al di sotto dei sondaggi che davano ildi Alberto Nunez Feijoo addirittura a ridosso dei 150 seggi. Cala, ma anche questo era previsto, Vox, ildi estrema destra che non ripete il clamoroso risultato delle passatee scende da 52 a 33 seggi. Insieme i due principali partiti di centrodestra non raggiungono comunque ladei seggi (a quota 176). Per la composizione del governo quindi saranno necessarie alleanze con gli altri partiti dello stesso spazio politico. Tiene il Psoe, ilsocialista di fatto ...

Affluenza L'affluenza alle urne alle elezioni generali di oggi in Spagna si è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. E' in Catalogna che si è ... Sono iniziati gli spogli delle elezioni 2023 in Spagna. La chiamata alle urne di domenica 23 luglio sta premiando i popolari. Con l'82% delle schede scrutinate cresce il divario in termini di seggi tra i Popolari e i Socialisti.

I risultati confermano la forte crescita del partito di centrodestra mentre cala l'estrema destra, Stabili i socialisti e Sumar non sfonda a sinistra. Serve un governo di coalizione al momento molto c ...Il Pp ha vinto le elezioni in Spagna, ma la maggioranza presenta dei dubbi. Non è andato invece bene Vox.