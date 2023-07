Elezioni in Spagna – La diretta Scrutinato otre il 90% delle schede | i popolari in testa sui socialisti Vox fa peggio del 2019

(Di domenica 23 luglio 2023) Si sono chiuse alle 20 le urnepolitiche in. Dopo un inizio di scrutinio con untra idi Alberto Núñez Feijóo e idi Sanchez, quasi al termine della letturail Partito popolare risulta avanti. Per ottenere la maggioranza bisogna raggiungere la soglia di 176 seggi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Affluenza L'affluenza alle urne allegenerali di oggi insi è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. E' in Catalogna che si è ......che potrebbe spodestare Pedro Sánchez (Psoe) dalla guida della: il galiziano Alberto Núñez Feijóo . Il leader del Partido popular (Pp) è il favorito secondo tutti i sondaggi in queste......non è la prima volta che accade un episodio simile in. In passato era capitato con numerosi personaggi celebri, dallo sport alla politica, dalla musica al cinema, e questo weekend di...

Il Pp ha vinto le elezioni in Spagna, ma la maggioranza presenta dei dubbi. Non è andato invece bene Vox.