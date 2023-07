Elezioni in Spagna | exit poll | vittoria al PP | ma la maggioranza è ancora incerta Ecco chi è Alberto Núñez Feijóo

(Di domenica 23 luglio 2023) Un sondaggio di Mediaset Espana, diffuso quando i seggi nella parte continentale dellasono stati chiusi ma mancaun’ora all’inizio degli scrutini che prenderanno il via quando chiuderanno anche i seggi delle Canarie, dà al PP la, e all’alleanza di destra laassoluta . Un altro sondaggio, quello di RTVE (la tv pubblica), dipinge uno scenario diverso, in cui...

... secondo i dati forniti dalla tv pubblica Rtve, è il primo partito diavendo ottenuto tra i ... Ma per arrivare alla Moncloa non basterà vincere le: se vorrà diventare primo ministro, l'...Mentre questo giornale va in stampa, le urne inhanno appena chiuso, la conta dei voti è appena iniziata e circolano i primi exit poll. Se c'è un dato sul quale convengono è il sorpasso dei ...Secondo gli exit poll, allegenerali invince il Partito popolare, ma la maggioranza è incerta. Sanchez tiene; flop del partito di estrema destra Vox, superato dalla formazione di sinistra Sumar. Il Partito ...

Elezioni in Spagna, risultati in diretta|Sondaggi: Ppe vince, Vox in calo e maggioranza incerta Corriere della Sera

Quel «bimbo felice» nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, ora è a un passo dal raggiungere il sogno ...Chiuse le urne in Spagna per le elezioni generali. Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo sarebbe il partito più votato, con il 34,2% dei ...