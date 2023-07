Elezioni in Spagna – Exit poll | Partito popolare 145-150 seggi | socialisti 113-118 | Sumar 28-31 | Vox 24-27

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Si sono chiuse alle 20 le urne dellepolitiche in. Secondo i primii popolari di Alberto Núñez Feijóo sono in vantaggio suidi Sanchez. Per ottenere la maggioranza bisogna raggiungere la soglia di 176L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.