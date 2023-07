Elezioni in Spagna | allarga il vantaggio il Pp

Affluenza L'affluenza alle urne allegenerali di oggi insi è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. E' in Catalogna che si è ...Affluenza L'affluenza alle urne allegenerali di oggi insi è attestata al 68,49%, 2,26 punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. E' in Catalogna che si è ...Sono iniziati gli spogli delle2023 in. La chiamata alle urne di domenica 23 luglio sta premiando i popolari. Con l'82% delle schede scrutinate cresce il divario in termini di seggi tra i Popolari e i Socialisti. ...

Spagna, elezioni 2023: lo spoglio e i risultati delle politiche la Repubblica

Il Pp ha vinto le elezioni in Spagna, ma la maggioranza presenta dei dubbi. Non è andato invece bene Vox.I dati reali hanno stravolto gli exit poll. In Spagna, infatti, in questa tornata elettorale per le elezioni politiche non c’è stata la vittoria netta dei popolari ma i socialisti del Premier Sanchez, ...